Бездушний обстріл українських міст: у МЗС Великої Британії прокоментували ракетний удар РФ

Масовані ракетні удари РФ по всій території України, показують лише слабкість Владіміра Путіна, який мусить програти. Про це написав міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі на своїй сторінці у Twitter .

«Бездушний обстріл українських міст за допомогою ще огидніших ракетних ударів сьогодні показує лише слабкість Путіна. Путін програє на полі бою і – як ми побачили сьогодні на G20 – також дипломатично», - зазначив голова британської дипломатії.