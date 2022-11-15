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2022-11-15
Бездушний обстріл українських міст: у МЗС Великої Британії прокоментували ракетний удар РФ
Увесь цивілізований світ підтримує Україну.
© Андрій Цаплиєнко/t.me
Масовані ракетні удари РФ по всій території України, показують лише слабкість Владіміра Путіна, який мусить програти. Про це
«Бездушний обстріл українських міст за допомогою ще огидніших ракетних ударів сьогодні показує лише слабкість Путіна. Путін програє на полі бою і – як ми побачили сьогодні на G20 – також дипломатично», - зазначив голова британської дипломатії.
Михайло Яровенко, ZN.ua