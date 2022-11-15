Бездушний обстріл українських міст: у МЗС Великої Британії прокоментували ракетний удар РФ

Увесь цивілізований світ підтримує Україну.

Бездушний обстріл українських міст: у МЗС Великої Британії прокоментували ракетний удар РФ
© Андрій Цаплиєнко/t.me

Масовані ракетні удари РФ по всій території України, показують лише слабкість Владіміра Путіна, який мусить програти. Про це написав міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі на своїй сторінці у Twitter.

«Бездушний обстріл українських міст за допомогою ще огидніших ракетних ударів сьогодні показує лише слабкість Путіна. Путін програє на полі бою і – як ми побачили сьогодні на G20 – також дипломатично», - зазначив голова британської дипломатії.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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