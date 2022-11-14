Режим Лукашенка відправив «на модернізацію» до РФ танки, які модернізують в Білорусі

Упродовж жовтня режим Лукашенко залізницею доставив у Росію 98 танків Т-72А, 40 одиниць повністю комплектних БМП-2 та 20 розукомплектованих (без башт) машин цього типу, а також 53 вантажівки «Урал». Про це повідомив канал «Спільноти залізничників Білорусі» . Станом на 14 листопада, йдеться у повідомленні, вивіз техніки призупинено.

Офіційно білоруська пропаганда заперечує факт передачі військової техніки РФ і заявляє, що техніка вирушає до РФ на модернізацію.

Водночас, Держкомвійськпром Білорусі заявив про швидкий запуск модернізації танків для Збройних сил республіки. Так, Голова Державного військово-промислового комітету Білорусі Дмітрій Пантус в інтерв'ю державному телебаченню розповів про модернізацію білоруських танків, зокрема танку Т-72БМЕ.

«Дуже багато успішних проектів (модернізації старої техніки), випробування з модернізації танка Т-72БМЕ. Наша модифікація, на мій погляд, дуже успішна робота. Починаючи з наступного року, ми серійно модернізуватимемо ці вироби на користь Збройних Сил Республіки Білорусь», — заявив він.

Таким чином, виходить, що Білорусь відправляє на модернізацію до РФ танки, які успішно модернізує підприємство в самій Білорусі.

При цьому жодних повідомлень щодо робіт з модернізації білоруських танків Т-72 в РФ на сьогоднішній день немає. Відтак, білоруське опозиційне видання Бєларускі Гаюн припускає, що танки Т-72А режим Лукашенка відправляє не на модернізацію, а для передачі їх ЗС РФ .

«Стверджувати протилежне можна буде лише в тому випадку, коли в РБ повернуться щонайменше 122 одиниці модернізованих у РФ танків (або іншої гусеничної техніки, зробленої на шасі танка Т-72А)», — пише видання.

Т-72БМЕ — це проект модернізації танка Т-72А від 140 ремонтного заводу з Борисова. Вперше танк показали на виставці озброєнь MILEX-2017. Машина навіть взяла участь у військовому параді у 2019 році. Варто зауважити, що цей танк спочатку призначався на експорт (на це вказує, зокрема, пустельне забарвлення танка, неактуальне для природних умов Білорусі). Збройні сили РБ модернізованим танком не зацікавилися, і свого часу, надали перевагу закупівлі російських Т-72Б3.