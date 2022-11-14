У Білому домі розповіли про підсумки зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна: згадали і про Україну
Американський і китайський лідери погодилися, що у ядерній війні не буде переможця, тому її не можна починати, інформує
Під час сьогоднішньої зустрічі в Індонезії лідери США і Китаю обмінялися поглядами на ключові регіональні і глобальні виклики. Зокрема, президент Джо Байден підняв питання жорстокої війни Росії проти України, а також безвідповідальних російських погроз застосувати ядерну зброю.
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«Президент Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін повторили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна початися, тому що у ній неможливо перемогти, а також підкреслили свій протест проти застосування або погроз застосувати ядерну зброю в Україні», - йдеться в тексті Білого дому.
Також американський президент висловив занепокоєння провокативною поведінкою КНДР, зауваживши, що всі учасники міжнародної спільноти зацікавлені в тому, щоб заохотити Пхеньян поводитися відповідально. При цьому, Байден підкреслив тверді зобов’язання США захистити союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Крім цього президент США пояснив китайському лідеру, що його країна продовжить конкурувати з Китаєм, інвестуючи в джерела сили вдома і в спільні зусилля з союзниками і партнерами по всьому світі. Він також наголосив, що це змагання не повинно перерости в конфлікт. Тому США і Китай повинні відповідально підійди до конкуренції між ними і зберігати канали комунікації відкритими. Лідери обговорили важливість розробки принципів, які будуть сприяти досягненню цих цілей.
Президент Байден також наголосив, що США і Китай повинні співпрацювати у вирішенні міжнародних викликів, таких як зміна клімату, глобальна макроекономічна стабільність включно з ослабленням боргового навантаження, охорона здоров’я і забезпечення продовольчої безпеки. Тому що саме цього від них очікує міжнародна спільнота.