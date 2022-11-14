У Білому домі розповіли про підсумки зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна: згадали і про Україну

Під час сьогоднішньої зустрічі в Індонезії лідери США і Китаю обмінялися поглядами на ключові регіональні і глобальні виклики. Зокрема, президент Джо Байден підняв питання жорстокої війни Росії проти України, а також безвідповідальних російських погроз застосувати ядерну зброю.

Про це йдеться в прес-релізі Білого дому за підсумками зустрічі лідерів країн перед самітом G20.

«Президент Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін повторили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна початися, тому що у ній неможливо перемогти, а також підкреслили свій протест проти застосування або погроз застосувати ядерну зброю в Україні», - йдеться в тексті Білого дому.

Також американський президент висловив занепокоєння провокативною поведінкою КНДР , зауваживши, що всі учасники міжнародної спільноти зацікавлені в тому, щоб заохотити Пхеньян поводитися відповідально. При цьому, Байден підкреслив тверді зобов’язання США захистити союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Крім цього президент США пояснив китайському лідеру, що його країна продовжить конкурувати з Китаєм, інвестуючи в джерела сили вдома і в спільні зусилля з союзниками і партнерами по всьому світі. Він також наголосив, що це змагання не повинно перерости в конфлікт. Тому США і Китай повинні відповідально підійди до конкуренції між ними і зберігати канали комунікації відкритими. Лідери обговорили важливість розробки принципів, які будуть сприяти досягненню цих цілей.