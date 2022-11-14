У Ростові-на-Дону почали проводити тренування населення з цивільної оборони – Генштаб
Противник продовжує переміщення мобілізованих до районів ведення бойових дій в Україні, інформує
Ворог веде наступальні дії під Бахмутом, Авдіївкою та на новопавлівському напрямку. Обладнує оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, намагається утримати тимчасово захоплені території.
Крім того, намагаючись поповнити втрати особового складу, противник продовжує переміщення мобілізованих до районів ведення бойових дій в Україні.
Підсумовуючи успіхи за минулу добу, у ГШ зазначають: підрозділи Сил оборони відбили атаки в районах н.п. Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.