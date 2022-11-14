У Ростові-на-Дону почали проводити тренування населення з цивільної оборони – Генштаб

Противник продовжує переміщення мобілізованих до районів ведення бойових дій в Україні, інформує ZN.ua.

У Ростові-на-Дону почали проводити тренування населення з цивільної оборони – Генштаб
© ZN.UA

Ворог веде наступальні дії під Бахмутом, Авдіївкою та на новопавлівському напрямку. Обладнує оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, намагається утримати тимчасово захоплені території. Інформує Генштаб. Тим часом у російському Ростові-на-Дону почали проводити тренування населення з цивільної оборони.

Крім того, намагаючись поповнити втрати особового складу, противник продовжує переміщення мобілізованих до районів ведення бойових дій в Україні.

Підсумовуючи успіхи за минулу добу, у ГШ зазначають: підрозділи Сил оборони відбили атаки в районах н.п. Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідкаРосія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Під час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської областіПід час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської області
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни хочуть евакуювати всіх цивільних з трьох міст у Луганській області – ГенштабРосіяни хочуть евакуювати всіх цивільних з трьох міст у Луганській області – Генштаб
Байден: «Ми й надалі надаватимемо українському народу можливості для самооборони»Байден: «Ми й надалі надаватимемо українському народу можливості для самооборони»
Окупанти зміцнюються у Мелітополі та йдуть з Херсонщини: вечірнє зведення Генштабу за 13 листопадаОкупанти зміцнюються у Мелітополі та йдуть з Херсонщини: вечірнє зведення Генштабу за 13 листопада
Дві вантажівки трупів: Генштаб повідомив про влучний удар по окупантах неподалік Нової КаховкиДві вантажівки трупів: Генштаб повідомив про влучний удар по окупантах неподалік Нової Каховки
Міноборони Росії заявило про «вогневу поразку» збройних сил України в Херсоні – BILDМіноборони Росії заявило про «вогневу поразку» збройних сил України в Херсоні – BILD
Окупанти почали підривати Херсон: що зараз відбувається у містіОкупанти почали підривати Херсон: що зараз відбувається у місті
В Генштабі сказали, що думають про "лінію Вагнера", натякнувши на сюрприз для окупантів: "Завдяки міжнародним партнерам..."В Генштабі сказали, що думають про "лінію Вагнера", натякнувши на сюрприз для окупантів: "Завдяки міжнародним партнерам..."
У Росії вже поліцію змушують вербувати людей на війну – ГенштабУ Росії вже поліцію змушують вербувати людей на війну – Генштаб
Білорусь продовжує формувати спільні з РФ війська – ГенштабБілорусь продовжує формувати спільні з РФ війська – Генштаб
Ізраїль не зможе поставити Україні системи ППО, у Міноборони озвучили причину: "Ми не повинні забувати..."Ізраїль не зможе поставити Україні системи ППО, у Міноборони озвучили причину: "Ми не повинні забувати..."
Последние новости
Подгружаем последние новости