У Ростові-на-Дону почали проводити тренування населення з цивільної оборони – Генштаб

Ворог веде наступальні дії під Бахмутом, Авдіївкою та на новопавлівському напрямку. Обладнує оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, намагається утримати тимчасово захоплені території. Інформує Генштаб. Тим часом у російському Ростові-на-Дону почали проводити тренування населення з цивільної оборони.

Крім того, намагаючись поповнити втрати особового складу, противник продовжує переміщення мобілізованих до районів ведення бойових дій в Україні.

Підсумовуючи успіхи за минулу добу, у ГШ зазначають: підрозділи Сил оборони відбили атаки в районах н.п. Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.