Дві вантажівки трупів: Генштаб повідомив про влучний удар по окупантах неподалік Нової Каховки
У шпиталі померли ще 16 з них.
У Херсонській області днями українські військові завдали влучного удару по будівлі, де перебували 500 російських військовослужбовців. В окупаційної армії великі втрати, сказано у
Як повідомили у Генштабі, днями в смт Дніпряни, що біля Нової Каховки, українські військові завдали високоточного удару по будівлі, де перебували до 500 окупантів.
«За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померло ще 16 осіб. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється», – сказано у зведенні Генштабу.
До окупованого Мелітополя Запорізької області у суботу прибула чергова партія мобілізованих росіян. Вони скуповують, їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв, інформує