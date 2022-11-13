Дві вантажівки трупів: Генштаб повідомив про влучний удар по окупантах неподалік Нової Каховки

У шпиталі померли ще 16 з них.

Дві вантажівки трупів: Генштаб повідомив про влучний удар по окупантах неподалік Нової Каховки
© U.S. Army/ flickr

У Херсонській області днями українські військові завдали влучного удару по будівлі, де перебували 500 російських військовослужбовців. В окупаційної армії великі втрати, сказано у зведенні Генштабу ЗСУ за 13 листопада.

Як повідомили у Генштабі, днями в смт Дніпряни, що біля Нової Каховки, українські військові завдали високоточного удару по будівлі, де перебували до 500 окупантів.

«За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померло ще 16 осіб. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється», – сказано у зведенні Генштабу.

До окупованого Мелітополя Запорізької області у суботу прибула чергова партія мобілізованих росіян. Вони скуповують, їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв, інформує ZN.ua.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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