Дві вантажівки трупів: Генштаб повідомив про влучний удар по окупантах неподалік Нової Каховки

У Херсонській області днями українські військові завдали влучного удару по будівлі, де перебували 500 російських військовослужбовців. В окупаційної армії великі втрати, сказано у зведенні Генштабу ЗСУ за 13 листопада.

Як повідомили у Генштабі, днями в смт Дніпряни, що біля Нової Каховки, українські військові завдали високоточного удару по будівлі, де перебували до 500 окупантів.

«За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померло ще 16 осіб. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється», – сказано у зведенні Генштабу.