WSJ: Натяки на переговори з Росією демонструють слабкість Заходу попри силу України

Видання пояснює, чому навіть після визволення Херсона ще не настав час сісти за стіл переговорів з Путіним, інформує ZN.ua.

WSJ: Натяки на переговори з Росією демонструють слабкість Заходу попри силу України

Росія відступила з міста Херсон в п’ятницю. І це стало черговою віхою українського контрнаступу з метою повернути контроль над територіями, втраченими з 24 лютого.

«Успіх України виправдовує допомогу Заходу і вказує на ціну, яку Москва платить за дурість Владіміра Путіна», - пише в редакційній статті Wall Street Journal.

Видання нагадує, що Херсон - єдиний обласний центр, який російська армія змогла захопити з лютого. Росія розглядала місто, розташоване на правому березі Дніпра, як критично важливий елемент для наступу на Миколаїв і Одесу. Захопивши всі три міста, Москва взяла б під контроль кожен український порт в Чорному морі. А далі могло б початися вторгнення в Молдову.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідкаРосія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Блок рекламы


Похожие новости
Україна сама має вирішувати, коли вести переговори з РФ — командувач британської арміїУкраїна сама має вирішувати, коли вести переговори з РФ — командувач британської армії
Угорський депутат у привітанні полякам вказав на претензію на Закарпаття: МЗС України відреагувалоУгорський депутат у привітанні полякам вказав на претензію на Закарпаття: МЗС України відреагувало
Росія пошкодила вже понад 400 об'єктів критичної інфраструктури УкраїниРосія пошкодила вже понад 400 об'єктів критичної інфраструктури України
Міноборони Росії заявило про «вогневу поразку» збройних сил України в Херсоні – BILDМіноборони Росії заявило про «вогневу поразку» збройних сил України в Херсоні – BILD
Під час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської областіПід час візиту до України литовські парламентарі відвідали декілька міст Київської області
У РФ вдруге за кілька годин заговорили про переговори. Наразі переконують, що готові до діалогу без попередніх умовУ РФ вдруге за кілька годин заговорили про переговори. Наразі переконують, що готові до діалогу без попередніх умов
США стурбовані можливим впливом енергокризи в Європі на підтримку України — PoliticoСША стурбовані можливим впливом енергокризи в Європі на підтримку України — Politico
Прем'єр-міністр Італії пообіцяла НАТО відданість підтримці УкраїниПрем'єр-міністр Італії пообіцяла НАТО відданість підтримці України
Байден не вестиме переговори з Путіним без узгодження із Зеленським — політологБайден не вестиме переговори з Путіним без узгодження із Зеленським — політолог
Після втечі армії рф з Херсона в кремлі заговорили про мирні переговори: "Не вважаємо принизливим"Після втечі армії рф з Херсона в кремлі заговорили про мирні переговори: "Не вважаємо принизливим"
Последние новости
Подгружаем последние новости