WSJ: Натяки на переговори з Росією демонструють слабкість Заходу попри силу України

Росія відступила з міста Херсон в п’ятницю. І це стало черговою віхою українського контрнаступу з метою повернути контроль над територіями, втраченими з 24 лютого.

«Успіх України виправдовує допомогу Заходу і вказує на ціну, яку Москва платить за дурість Владіміра Путіна», - пише в редакційній статті Wall Street Journal .

Видання нагадує, що Херсон - єдиний обласний центр, який російська армія змогла захопити з лютого. Росія розглядала місто, розташоване на правому березі Дніпра, як критично важливий елемент для наступу на Миколаїв і Одесу. Захопивши всі три міста, Москва взяла б під контроль кожен український порт в Чорному морі. А далі могло б початися вторгнення в Молдову.