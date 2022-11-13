США конкуруватимуть з Китаєм, але не конфліктуватимуть: заява Байдена на саміті АСЕАН

Президент США Джо Байден під час виступу на саміті країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Пномпені (Камбоджа) заявив, що Сполучені Штати змагатимуться з Китаєм, але так, щоб конкуренція не переходила у конфлікт. Про це йдеться у повідомленні Білого Дому.

«Президент Байден прокоментував відносини між США та КНР, наголосивши, що Сполучені Штати активно конкуруватимуть з КНР і висловлюватимуться з приводу порушень прав людини в КНР , зберігаючи при цьому відкритими лінії зв'язку і стежачи за тим, щоб конкуренція не переходила в конфлікт», - цитує Байдена Білий Дім.

Джо Байден також виступив за збереження миру та стабільності в Тайванській протоці.

Згадав президент США і агресію Росії в Україні.

«Президент Байден також висловив занепокоєння щодо загроз з боку Корейської Народно-Демократичної Республіки та рішуче засудив жорстоку та несправедливу війну Росії проти України. Він висловив занепокоєння щодо загострення кризи в Бірмі та наголосив на важливості вжиття подальших заходів для посилення тиску на бірманський військовий режим з метою імплементації Консенсусу з п’яти пунктів, звільнення політичних в’язнів і забезпечення повернення на шлях демократії», - наголосили у Білому Домі.