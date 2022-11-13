Як виглядають зруйновані мости та переправи окупантів на Херсонщині: фото з космосу

Перед масштабним відведенням військ з Херсона російські окупанти знищили мости та переправи через Дніпро.

Про це свідчать супутникові знімки, які були оприлюднені у мережі, інформує Апостроф .

Як поінформував візуальний дослідник видання The New York Times Крістіан Тріберт, на ранок 11 листопада було зруйновано Антонівський міст.

За його словами, на супутникових знімках видно, що росіяни перед тим? як відводити війська з Херсона, знищили кілька прольотів конструкції.

Більш того, на північ від Антонівського мосту також зруйновано конструкцію через річку Інгулець у Даріївці.

Окремо кореспондент The NYT прокоментував ситуацію на греблі Каховської ГЕС. За словами Тріберта, три шлюзові затвори під зруйнованими прольотами моста або відкриті, або пошкоджені. "Укргідроенерго", яке займається експлуатацією Каховської ГЕС, заявило, що не чуло про нові пошкодження греблі та не дає жодних коментарів.

CNN також повідомляє, що дамба Каховської ГЕС протягом минулої доби зазнала серйозних пошкоджень, внаслідок чого вода випливає з трьох шлюзових воріт на греблі, де розташований великий гідроелектричний проект.

"Неясно, чим викликана остання руйнація, що сталася недалеко від західного берега. Місцеві Telegram-канали повідомили в четвер увечері про звуки вибухів навколо греблі. Шлюзові ворота під зруйнованими секціями мосту є єдиними, що випускають воду, але зі супутниковими знімками неясно, чи були вони вони пошкоджено вибухом і чи контролюється випуск води, чи йому перешкоджають секції мосту, що обрушилися" , - йдеться в публікації CNN.