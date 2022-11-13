Як виглядають зруйновані мости та переправи окупантів на Херсонщині: фото з космосу

Перед масштабним відведенням військ з Херсона російські окупанти знищили мости та переправи через Дніпро.

Про це свідчать супутникові знімки, які були оприлюднені у мережі, інформує Апостроф.

Як поінформував візуальний дослідник видання The New York Times Крістіан Тріберт, на ранок 11 листопада було зруйновано Антонівський міст.

За його словами, на супутникових знімках видно, що росіяни перед тим? як відводити війська з Херсона, знищили кілька прольотів конструкції.

Більш того, на північ від Антонівського мосту також зруйновано конструкцію через річку Інгулець у Даріївці.

Окремо кореспондент The NYT прокоментував ситуацію на греблі Каховської ГЕС. За словами Тріберта, три шлюзові затвори під зруйнованими прольотами моста або відкриті, або пошкоджені. "Укргідроенерго", яке займається експлуатацією Каховської ГЕС, заявило, що не чуло про нові пошкодження греблі та не дає жодних коментарів.

CNN також повідомляє, що дамба Каховської ГЕС протягом минулої доби зазнала серйозних пошкоджень, внаслідок чого вода випливає з трьох шлюзових воріт на греблі, де розташований великий гідроелектричний проект.

"Неясно, чим викликана остання руйнація, що сталася недалеко від західного берега. Місцеві Telegram-канали повідомили в четвер увечері про звуки вибухів навколо греблі. Шлюзові ворота під зруйнованими секціями мосту є єдиними, що випускають воду, але зі супутниковими знімками неясно, чи були вони вони пошкоджено вибухом і чи контролюється випуск води, чи йому перешкоджають секції мосту, що обрушилися" , - йдеться в публікації CNN.


Богдан Соловйов, Апостроф





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідкаРосія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Блок рекламы


Похожие новости
Так само починалось у Херсоні: у мережі показали фото з МелітополяТак само починалось у Херсоні: у мережі показали фото з Мелітополя
Понад 600 убитих окупантів та багато техніки: свіжі дані про втрати армії РФ в УкраїніПонад 600 убитих окупантів та багато техніки: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні
"Працювала" армія мародерів: фото квартир мешканців Херсонщини після деокупації"Працювала" армія мародерів: фото квартир мешканців Херсонщини після деокупації
Пралки поцупити не встигли: з'явилося відео з позиції окупантів під СнігурівкоюПралки поцупити не встигли: з'явилося відео з позиції окупантів під Снігурівкою
У Маріуполі зафіксували збільшення кількості окупантів і військової техніки РФУ Маріуполі зафіксували збільшення кількості окупантів і військової техніки РФ
У Снігурівці окупанти по-звірячому катували українців та українок: фото тортуровоїУ Снігурівці окупанти по-звірячому катували українців та українок: фото тортурової
Переламані кістки черепа: під Херсоном знайшли могили мирних жителів, фотоПереламані кістки черепа: під Херсоном знайшли могили мирних жителів, фото
"Друга армія світу": що знаходять на позиціях росіян, фото"Друга армія світу": що знаходять на позиціях росіян, фото
Ще 45 військовослужбовців повернулися з полону: фото та відео обмінуЩе 45 військовослужбовців повернулися з полону: фото та відео обміну
"Боже, синочки": як зустрічали ЗСУ на Херсонщині, відео"Боже, синочки": як зустрічали ЗСУ на Херсонщині, відео
Последние новости
Подгружаем последние новости