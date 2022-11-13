Проміжні вибори у США: демократи зберігають контроль над Сенатом

У них 50 місць проти 49 у республіканців.

Проміжні вибори у США: демократи зберігають контроль над Сенатом

Демократам на проміжних виборах у США вдалося зберегти контроль над Сенатом. Про це пишуть низка видань: The Washington Post, CNN, Bloomberg, NBCnews.

В Неваді сенаторка від Демократичної партії Кетрін Кортес Масто, за прогнозами, лідирує і може переобралась, обійшовши республіканця Адама Лаксальта. Ця перемога забезпечить демократам 50-те місце.

Доля останнього вакантного місця у Сенаті визначиться у Джорджії, де 6 грудня пройде 2-й тур. Але навіть якщо переможе кандидат від Республіканської партії, вирішальний голос у Сенаті все одно матимуть демократи демократами завдяки віцепрезидентці Камалі Харріс.

Демократи отримали ще один інструмент, крім права вето президента Джозефа Байдена. У Сенаті демократи матимуть змогу відхиляти законопроєкти, ухвалені Палатою представників, де незначну більшість отримали республіканці.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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