Проміжні вибори у США: демократи зберігають контроль над Сенатом

Демократам на проміжних виборах у США вдалося зберегти контроль над Сенатом. Про це пишуть низка видань: The Washington Post , CNN , Bloomberg , NBCnews .

В Неваді сенаторка від Демократичної партії Кетрін Кортес Масто, за прогнозами, лідирує і може переобралась, обійшовши республіканця Адама Лаксальта. Ця перемога забезпечить демократам 50-те місце.

Доля останнього вакантного місця у Сенаті визначиться у Джорджії, де 6 грудня пройде 2-й тур. Але навіть якщо переможе кандидат від Республіканської партії, вирішальний голос у Сенаті все одно матимуть демократи демократами завдяки віцепрезидентці Камалі Харріс.

Демократи отримали ще один інструмент, крім права вето президента Джозефа Байдена. У Сенаті демократи матимуть змогу відхиляти законопроєкти, ухвалені Палатою представників, де незначну більшість отримали республіканці.