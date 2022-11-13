Угорський депутат у привітанні полякам вказав на претензію на Закарпаття: МЗС України відреагувало

Ласло Тороцкаї побажав Польщі знову мати спільний кордон з Угорщиною, інформує ZN.ua.

Угорський депутат у привітанні полякам вказав на претензію на Закарпаття: МЗС України відреагувало
© PMG.ua

Угорський депутат у привітанні Польщі з Днем Незалежності вказав на територіальні претензії Угорщини на Закарпаття. На це відреагувало Міністерство закордонних справ України.

У п'ятницю, 11 листопада, в День незалежності Польщі, депутат від угорської партії «Наша батьківщина» Ласло Тороцкаї побажав їй знову мати спільний кордон із Угорщиною. У Twitter-профілі він розмістив фотографію, зроблену після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.

«Заклик угорського депутата Ласло Тороцкаї до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства»,написав у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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