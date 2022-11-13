Угорський депутат у привітанні полякам вказав на претензію на Закарпаття: МЗС України відреагувало

Угорський депутат у привітанні Польщі з Днем Незалежності вказав на територіальні претензії Угорщини на Закарпаття. На це відреагувало Міністерство закордонних справ України.

У п'ятницю, 11 листопада, в День незалежності Польщі, депутат від угорської партії «Наша батьківщина» Ласло Тороцкаї побажав їй знову мати спільний кордон із Угорщиною. У Twitter-профілі він розмістив фотографію, зроблену після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.