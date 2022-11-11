У Бериславському районі виявили тіла трьох мирних жителів, які загинули під час окупації

На тілах виявлено проломи черепа.

На звільненій території Бериславського району Харківщини правоохоронці виявили тіла мирних жителів, які загинули під час окупації, повідомили в Офісі генпрокурора. За попередніми даними, останки тіл, знайдені у льоху одного з смт, належать трьом місцевим мешканцям.

«При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа. Залишки загиблих спрямовані на проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи», – йдеться у повідомленні.

ОГП додали, що триває досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).





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