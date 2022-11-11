У Бериславському районі виявили тіла трьох мирних жителів, які загинули під час окупації

На звільненій території Бериславського району Харківщини правоохоронці виявили тіла мирних жителів, які загинули під час окупації, повідомили в Офісі генпрокурора. За попередніми даними, останки тіл, знайдені у льоху одного з смт, належать трьом місцевим мешканцям.

«При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа. Залишки загиблих спрямовані на проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи», – йдеться у повідомленні.

ОГП додали, що триває досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).