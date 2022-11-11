WP: Відступ армії Росії з Херсона створює умови для ще важкої битви
Військові експерти спробували пояснити, що буде після визволення Херсона і як зима вплине на хід війни, інформує
Очікуваний відступ російської армії з Херсона відкриває шлях до ще більших просувань вперед для захисників України, - кажуть чиновники у Вашингтоні і Києві. Але великих здобутків одразу після визволення міста не варто чекати. Зима наближається, а обидві сторони посилюють свої бойові підрозділи додатковим озброєнням, боєприпасами і особовим складом.
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«Росія усвідомила, що їй краще раніше вивести війська, ніж потім зазнати великих втрат від рук українців. Україна не зупиниться, поки повністю не відновить контроль над містом. І правильно. Воно має величезну географічну, військову і психологічну цінність», - сказав колишній головнокомандувач військ НАТО адмірал Джеймс Ставрідіс.
Він вважає, що Україна знову збере покинуту російську техніку, яку можуть використати українські військові, а також викриє нові докази російських воєнних злочинів. В Миколаївській області український медик Іван Маленький сказав, що його підрозділ проводить розмінування. Це може дати розуміння, що сили України чекає в Херсоні.
«Зараз ми самі не розуміємо, де фронт, де друга лінія чи ще щось. Ми просто знаємо, що вони пішли. Ще поки не зрозуміло, куди вони пішли і що залишилися після себе», - сказав Маленький.