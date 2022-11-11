WP: Відступ армії Росії з Херсона створює умови для ще важкої битви

Військові експерти спробували пояснити, що буде після визволення Херсона і як зима вплине на хід війни, інформує ZN.ua.

WP: Відступ армії Росії з Херсона створює умови для ще важкої битви
© Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Очікуваний відступ російської армії з Херсона відкриває шлях до ще більших просувань вперед для захисників України, - кажуть чиновники у Вашингтоні і Києві. Але великих здобутків одразу після визволення міста не варто чекати. Зима наближається, а обидві сторони посилюють свої бойові підрозділи додатковим озброєнням, боєприпасами і особовим складом.

Про це пише Washington Post. В США вважають, що Москва вирішила відступити з українського міста, щоб уникнути хаотичного і кривавого провалу, який спіткав російську армію в Харківській області. У вересні сили України прорвали російські лінії фронту, відновивши контроль над сотнями тисяч квадратних кілометрів. Крім того, вони захопили велику кількість поспіхом покинутої російської військової техніки. Цього разу, відступ Росії має стратигічний вигляд. Війська відходять на більш безпечні позиції і готуються до битви в майбутньому.

«Росія усвідомила, що їй краще раніше вивести війська, ніж потім зазнати великих втрат від рук українців. Україна не зупиниться, поки повністю не відновить контроль над містом. І правильно. Воно має величезну географічну, військову і психологічну цінність», - сказав колишній головнокомандувач військ НАТО адмірал Джеймс Ставрідіс.

Він вважає, що Україна знову збере покинуту російську техніку, яку можуть використати українські військові, а також викриє нові докази російських воєнних злочинів. В Миколаївській області український медик Іван Маленький сказав, що його підрозділ проводить розмінування. Це може дати розуміння, що сили України чекає в Херсоні.

«Зараз ми самі не розуміємо, де фронт, де друга лінія чи ще щось. Ми просто знаємо, що вони пішли. Ще поки не зрозуміло, куди вони пішли і що залишилися після себе», - сказав Маленький.


Лесь Димань, ZN.ua





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