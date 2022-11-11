ДБР прийшло з обшуками до голови бюджетного комітету Ради

Обшуки тривають із самого ранку.

ДБР прийшло з обшуками до голови бюджетного комітету Ради

Представники Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 11 листопада, провели обшуки у голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрія Арістова. Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело у правоохоронних органах, а також низка інших ЗМІ

"ДБР проводить обшуки у голови комітету Ради з питань бюджету", - сказав співрозмовник агентства.

При цьому у бюро не уточнюють, у рамках якого кримінального провадження проводяться слідчі дії.

Правоохоронні органи ситуацію офіційно поки ще не коментували.


Ірина Знась, ZN.ua





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