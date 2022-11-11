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2022-11-11
ДБР прийшло з обшуками до голови бюджетного комітету Ради
Обшуки тривають із самого ранку.
Представники Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 11 листопада, провели обшуки у голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрія Арістова. Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело у правоохоронних органах, а також низка інших ЗМІ
"ДБР проводить обшуки у голови комітету Ради з питань бюджету", - сказав співрозмовник агентства.
При цьому у бюро не уточнюють, у рамках якого кримінального провадження проводяться слідчі дії.
Правоохоронні органи ситуацію офіційно поки ще не коментували.
Ірина Знась, ZN.ua