ДБР прийшло з обшуками до голови бюджетного комітету Ради

Представники Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 11 листопада, провели обшуки у голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрія Арістова. Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело у правоохоронних органах, а також низка інших ЗМІ

"ДБР проводить обшуки у голови комітету Ради з питань бюджету", - сказав співрозмовник агентства.

При цьому у бюро не уточнюють, у рамках якого кримінального провадження проводяться слідчі дії.

Правоохоронні органи ситуацію офіційно поки ще не коментували.