У Києві на зупинках громадського транспорту з'являться укриття для пасажирів

Київська міська рада ухвалила рішення, згідно з яким у межах зупинок наземного громадського транспорту встановлюватимуться спеціальні конструкції цивільного захисту. Таке рішення на пленарному засіданні Київради підтримали 77 депутатів.

Згідно з цим рішенням, Департаменту транспортної інфраструктури КМДА спільно з КП "Київпастранс" доручено протягом місяця розробити перелік місць із найбільшим скупченням пасажирів для створення фонду захисних конструкцій цивільного захисту в межах зупинок наземного транспорту.

Депутат Київської міської ради Ганна Свириденко зазначила, що за рішенням Ради оборони міста Києва громадський транспорт має зупинятися під час повітряної тривоги, а пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.

"Зважаючи на такі обставини в рамках зупинок наземного громадського транспорту необхідно встановити захисні конструкції, які сприятимуть підвищенню рівня захисту громадян під час ворожих обстрілів та авіаатак", - пояснила Свириденко.