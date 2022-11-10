Війська РФ залишають на полі бою тіла своїх загиблих

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович повідомив, що загиблих солдатів армії РФ їхнє командування залишає прямо на полі бою. Про це Уршалович заявив під час брифінгу.

"Наші розвідники фіксують надзвичайний рівень цинізму та зневажливого ставлення російських окупаційних військ до власних загиблих. Їх тіла не забирають із поля бою. Такі явища вже мають масовий характер і дедалі частіше стають одним з негативних чинників для наших оборонців не лише з точки зору загальнолюдської моралі, але й з точки зору прямої санітарно-епідемічної загрози у районах виконання бойових завдань", - сказав Уршалович.