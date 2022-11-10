Скандальний київський суддя Микола Худік лобіює бізнес свого рідного брата-міністра з уряду Білорусі

Скандальний київський суддя Микола Худік лобіює бізнес свого рідного брата-міністра з уряду Білорусі

Рідні братися скандально відомого судді Київського апеляційного суду та секретаря другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Миколи Худика обіймають найвищі державні посади в Росії та Білорусі та мають в Україні бізнес-інтереси.

Про це повідомляє Народна правда .

Зокрема, Василь Худик понад 20 років пропрацював у правоохоронних органах РФ і зараз очолює поліцію міста Тула. Нагороджений медалями "За відмінність в охороні громадського порядку", "За доблесть у службі" та "За бойову співдружність".

Другий брат – Андрій Худік – міністр природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Білорусі. До того навчався в Академії держслужби за президента РФ, а до 2017 року був заступником Управління справами адміністрації президента Білорусі Лукашенка.

«Очевидно, що обидва вони через свої посади, та й цілком можливо, переконань підтримують агресію Росії проти України. Проте це не заважає Миколі Худіку підтримувати з братами близькі стосунки навіть після вторгнення РФ в Україну. Більше того, їх пов'язують не лише братські зв'язки, а й бізнес-інтереси», — пише видання.

«За даними джерел, Микола Худик до війни часто відвідував своїх багатих та впливових родичів у Білорусі. Для подорожей він використав автомобіль HYUNDAI SONATA білого кольору із номерними знаками AA6646PH. Цей автомобіль належить ТОВ з іноземними інвестиціями «Белферт Украина» (код ЄДРПОУ 32305906). Бенефіціарним власником цієї компанії є Уряд Білорусі та її діяльність безпосередньо пов'язана з високопоставленим білоруським чиновником Андрієм Худиком», - повідомляє Народна правда.

Станом на 2022 рік, "Белферт Україна" з виручкою в 5 млрд грн входить до топ найбільших компаній з російськими та білоруськими інвестиціями. Проте досі жодних санкцій щодо цього підприємства українська влада не запроваджувала. «За даними джерел у суддівських колах, така недоторканність може бути заслугою Миколи Худика. І зважаючи на все, він здійснює протекцію над цією компанією не лише з братнього кохання, а й отримуючи свої фінансові вигоди від її діяльності», — пише видання.

Нагадаємо, Микола Худик розпочав кар'єру у 90-х у Кам'янець-Подільському суді. За часів Януковича отримав підвищення до Апеляційного суду Києва, яким на той момент керував одіозний суддя-втікач Антон Чернушенко. Суддя Худік фігурував на скандальних «плівках Вовка» , а також у низці резонансних судових справ.


user, politeka.net





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