Правоохоронці ідентифікували майже 170 тисяч російських окупантів

Українські правоохоронці ідентифікували близько 168 тисяч російських окупантів, повідомив заступник глави Національної поліції України Максим Цуцкірідзе. Він також розповів про кількість розпочатих кримінальних проваджень, які стосуються загарбників.

«На даний час поліцейські встановили особи окупантів-катів та заочно вже повідомили їм про підозру. Водночас співробітники відомства встановили 6 600 загиблих цивільних громадян, які були розстріляні або закатовані російськими військовими. Слідчі здійснюють ідентифікацію загиблих людей спільно зі спеціалістами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України», – зазначили в Нацполіції.

За словами Цуцкірідзе, за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Національна поліція розпочала понад 42 тисячі кримінальних справ за фактами вчинення окупантами воєнних злочинів на території нашої країни.

«Це воєнні злочини, які вчиняються проти цивільного населення, для знищення цивільної інфраструктури, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права», – процитували Цуцкірідзе у Нацполіції.

За його словами, правоохоронці фіксують воєнні злочини за трьома напрямками. Першим є напрямок фіксації злочинів, учинених на тимчасово окупованих територіях. Другим напрямком є фіксування наслідків масованих обстрілів, ракетних ударів та використання безпілотників, у результаті яких гине цивільне населення та руйнується інфраструктура. Третій напрямок охоплює злочини, які поліцейські виявляють після звільнення ЗСУ територій. Зокрема тривають слідчі дії на деокупованих територіях Київщини та Харківщини, а також на частині території Херсонської та Миколаївської областей.