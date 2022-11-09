В Україні до кінця року облаштують ще 13 модульних містечок

За підтримки Польщі до кінця року в Україні облаштують ще 13 модульних містечок для п’яти тисяч тимчасово переміщених осіб, повідомили у прес-службі Міністерства розвитку громад та територій у відповідь на інформаційний запит агентства "Інтерфакс-Україна".

В Україні вже облаштовано 11 модульних містечок на понад 3500 осіб, які безоплатно надає урядова агенція стратегічних резервів Польщі за попередньою домовленістю з Мінрегіоном. Їх розмістили у населених пунктах Київської (Ірпінь, Буча, Бородянка, Макарів) та Чернігівської (Новоселівка) областей, а також у Львові. Ще чотири містечка на фінальному етапі облаштування.