Віряни влаштували масову бійку під храмом, поліція застосувала газ: священик УПЦ МП відмовився підкорятися закону

Віряни влаштували масову бійку під храмом, поліція застосувала газ: священик УПЦ МП відмовився підкорятися закону

Рішення про переходу релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ більшість жителів села Чорниж на Маневиччині (Волинська область) прийняли ще у травні. Проте священик отець Ростислав такого рішення своїх колишніх прихожан не підтримав.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Навпаки, заручившись підтримкою кількох десятків вірян, коли й попри гарячу фазу війни з Росією залишилися вірні церкві з російським корінням, влаштував жорстку боротьбу за храм. Священика ПЦУ та прихожан від травня і до останнього моменту у місцевий храм не впускали. Навіть матері загиблих воїнів не змогли провести панахиду за своїми синами.

Сьогодні ж ПЦУ завершила процедуру перереєстрації релігійної громади у Чорнижі, й новий священик зі своєю паствою спробував нарешті провести перший молебень у церкві. В результаті все завершилося сутичкою між односельчанами.

У хід пішли кулаки та палки. В ситуацію змушена була втрутитися поліція. Силовики застосували сльозогінний газ, щоб розвести сторони конфлікту. Отець Ростислав заявив, що він хоче оскаржувати рішення про перереєстрацію громади у суді. Хоча закон на стороні віруючих ПЦУ, проте поліція опечатала храм до прийняття судового рішення.


Алексей Ионов, politeka.net





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