У Росії відмовилися від усіх умов і сподіваються на "добро волю" України, щоб все ж відновити перемовини

Та позиція Києва вже давно відома, українська влада від своїх умов відмовлятися не збирається, інформує ZN.ua.

У Росії відмовилися від усіх умов і сподіваються на
© pixabay/walkerssk

Як тільки Україна вийшла з перемовного процесу з РФ, а сталося це в травні, коли на полі бою ситуація була неоднозначною, а РФ мала значні здобутки у вигляді захоплених територій, Кремль заявляв про різні умови для відновлення перемовив з офіційним Києвом. Та сьогодні вже не травень, ситуація на полі бою давно перейшла через переламний момент, ЗСУ почали звільняти свої території, тому Москва вирішила змінити свою риторику.

Тепер там не ставлять перед офіційним Києвом жодних умов, а лише чекають на "добру волю" України, аби все ж повернутися до перемовин. Принаймні про це заявив заступник глави МЗС Росії Андрєй Руденко, слова якого цитують росЗМІ.

"З нашого боку немає попередніх умов ніяких, крім головної умови - щоб Україна проявила добру волю", - сказав Руденко.

Тут варто нагадати, що президент Володимир Зеленський чітко давав зрозуміти росіянам, що перемовини з ними будуть можливими лише тоді, коли окупаційні війська залишать всі захоплені території нашої держави. Та він пояснив й те, що подальша розмова також залежатиме від того, яким чином російські окупанти залишать нашу країну: якщо це буде добровільний вихід - то це один тип діалогу, дещо м'якший перехід від війни до дипломатії, але якщо їх виб'ють звідси українські війська - то це вже зовсім інших тип.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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