Гайдай: «Найближчим часом побачимо чергові успіхи ЗСУ на сватівському та кремінському напрямках»

Глава ОВА наголосив, що ЗСУ постійно просуваються вперед, інформує ZN.ua.

Гайдай: «Найближчим часом побачимо чергові успіхи ЗСУ на сватівському та кремінському напрямках»
© Getty Images

Глава Луганської ОВА заявив, що найближчим часом побачимо чергові успіхи ЗСУ на кремінському та сватівському напрямках.

"Термін "сіра зона" у Луганській області майже нівелюється, бо постійно триває просування ЗСУ. "Кадирівці" у Лисичанську повикладали відео з місцем свого розташування і отримали "бавовну". Росіяни кидають сотні непідготовлених свіжомобілізованих у "м'ясорубку", - зазначив Гайдай у Telegram.

За його словами, у деяких звільнених населених пунктах залишаються люди, які відмовляються від евакуації.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
РФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідкаРФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідка
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
The Guardian: В Ірані назріває розкол через поставки безпілотників РосіїThe Guardian: В Ірані назріває розкол через поставки безпілотників Росії
Блок рекламы


Похожие новости
Посол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформиПосол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформи
Евакуація з Києва найближчим часом не планується, надзвичайної ситуації немає – КМДАЕвакуація з Києва найближчим часом не планується, надзвичайної ситуації немає – КМДА
Які системи ППО Україна отримає найближчим часом: анонс від МіноборониЯкі системи ППО Україна отримає найближчим часом: анонс від Міноборони
Зруйноване на Луганщині житло окупанти відновити не можуть, тому переселятимуть людей у санаторії – ГайдайЗруйноване на Луганщині житло окупанти відновити не можуть, тому переселятимуть людей у санаторії – Гайдай
"Раді Безпеки більше нема чим зайнятися?": в ООН відреагували на чергові байки росіян"Раді Безпеки більше нема чим зайнятися?": в ООН відреагували на чергові байки росіян
У Пентагоні повідомили, яка ситуація із ППО NASAMS для України: "Найближчим часом буде..."У Пентагоні повідомили, яка ситуація із ППО NASAMS для України: "Найближчим часом буде..."
Норвегія ввела чергові санкції проти РосіїНорвегія ввела чергові санкції проти Росії
Главу «Нафтогазу» мають звільнити найближчим часом: чому його наступнику не позаздришГлаву «Нафтогазу» мають звільнити найближчим часом: чому його наступнику не позаздриш
Війська РФ проводять контратаки на Луганщині для виявлення слабких ділянок у ЗСУ — ГайдайВійська РФ проводять контратаки на Луганщині для виявлення слабких ділянок у ЗСУ — Гайдай
РФ підтягнула багато техніки на Луганщину – ГайдайРФ підтягнула багато техніки на Луганщину – Гайдай
Последние новости
Подгружаем последние новости