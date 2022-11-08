Гайдай: «Найближчим часом побачимо чергові успіхи ЗСУ на сватівському та кремінському напрямках»

Глава Луганської ОВА заявив, що найближчим часом побачимо чергові успіхи ЗСУ на кремінському та сватівському напрямках.

"Термін "сіра зона" у Луганській області майже нівелюється, бо постійно триває просування ЗСУ. "Кадирівці" у Лисичанську повикладали відео з місцем свого розташування і отримали "бавовну". Росіяни кидають сотні непідготовлених свіжомобілізованих у "м'ясорубку", - зазначив Гайдай у Telegram.

За його словами, у деяких звільнених населених пунктах залишаються люди, які відмовляються від евакуації.