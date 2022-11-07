До переговорів України та РФ ще далеко, але Захід готується – WSJ

Більшість політиків і дипломатів вважають, що збереженню підтримки України у боротьбі з агресором альтернативи немає, інформує ZN.ua.

До переговорів України та РФ ще далеко, але Захід готується – WSJ
© КМДА

Західні країни непублічно обмінюються думками щодо умов, на яких можливий мир між Україною та Росією, пише Лоуренс Норман для The Wall Street Journal. Єдиного чіткого бачення в європейських столицях поки що немає, але підштовхувати Україну до переговорів ніхто не буде.

«Хоча, за словами дипломатів, між західними столицями йде непублічний обмін думками, публічно майже всі лідери та високопосадовці уникають висловлювань, які можуть бути розцінені як тиск на Україну», - йдеться у матеріалі.

США та союзники вважають малоймовірним швидке завершення російсько-української війни шляхом переговорів, йдеться у матеріалі. Україна має намір звільнити всі свої окуповані території, а президент РФ Владімір Путін, попри заяви, до серйозних переговорів не готовий.

За словами професора Центру військових досліджень Данії Олів'є Шмітта, поки і Україна, і Росія вірять у свою перемогу у війні: Україна – завдяки своїм бойовим успіхам, а Росія – через надію на «втому» Заходу від війни – перспективи серйозних переговорів незначні.

«У західних столицях немає чіткого уявлення про те, яким має бути остаточне мирне врегулювання, – говорить голова варшавського відділення Європейської ради з міжнародних відносин Петр Бурас. – Але я не думаю, що Берлін, Париж чи Вашингтон зараз стали б підштовхувати Київ до ухвалення рішення, яке, на думку (президента Володимира ) Зеленського, не відповідає інтересам України».

На сьогодні основною метою західних лідерів залишається збереження підтримки України, щоб її армія продовжувала досягати успіхів на полі бою, і Київ міг змусити Москву до переговорів на своїх умовах, зазначає автор статті.

Противники продовження підтримки України Заходом не пропонують реалістичних шляхів мирного врегулювання. Натомість вони закликають або скоротити допомогу, або домагатися негайного припинення вогню, яке Москва може використати, щоб поповнити резерви та зі свіжими силами відновити бойові дії за кілька місяців.

Водночас, розбіжності в союзників викликають кілька питань. Зокрема, чи можливі переговори після того, як Україна спробує деокупувати Крим, йдеться у матеріалі.

Але найскладніше питання, за словами Шмітта, у тому, чи потрібно Україні публічно відмовлятися від переговорів із Росією до повної деокупації своїх територій, чи переговори вестимуться паралельно з бойовими діями. А також у тому, наскільки сильно Київ має наполягати на поверненні всіх своїх територій.

«У якийсь момент одні країни намагатимуться приборкати Україну, а інші скажуть, що українці у своєму праві, щоб намагатися максимізувати свої вимоги», - говорить він.

За словами Петра Бураса, ще одне суперечливе питання: чи можливий сталий мир, поки Путін залишається при владі.

Проте зараз навіть ті політики, які колись були лобістами зближення з Росією, заявляють, що Захід повинен дотримуватись обраного курсу у відносинах з агресором.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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