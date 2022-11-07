Тільки не ЗСУ: окупанти звинуватили у свої втратах friendly fire – ISW
Але цим вони ще яскравіше продемонстрували некомпетентність власної армії, інформує
Росіяни та їхні поплічники із самопроголошених республік Донбасу бояться визнавати, що отримують достойну відсіч від ЗСУ. Якщо раніше російська пропаганда поширювала наратив, що «російській армії в Україні доводиться воювати з НАТО», то зараз там заговорили, що у втратах армії РФ винен friendly fire. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики Інституту звернули увагу на заяву так званого колишнього міністра безпеки і нинішнього командира «ДНР» Олександра Ходаковського про те, що буцімто російський «дружній вогонь» міг спричинити до 60% загальних втрат росіян з моменту завершення наступальної операції в Маріуполі в середині травня.