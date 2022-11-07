Тільки не ЗСУ: окупанти звинуватили у свої втратах friendly fire – ISW

Росіяни та їхні поплічники із самопроголошених республік Донбасу бояться визнавати, що отримують достойну відсіч від ЗСУ. Якщо раніше російська пропаганда поширювала наратив, що «російській армії в Україні доводиться воювати з НАТО», то зараз там заговорили, що у втратах армії РФ винен friendly fire. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту звернули увагу на заяву так званого колишнього міністра безпеки і нинішнього командира «ДНР» Олександра Ходаковського про те, що буцімто російський «дружній вогонь» міг спричинити до 60% загальних втрат росіян з моменту завершення наступальної операції в Маріуполі в середині травня.