Евакуація з Києва найближчим часом не планується, надзвичайної ситуації немає – КМДА

«Система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію», – говорять в адміністрації, інформує ZN.ua.

Евакуація з Києва найближчим часом не планується, надзвичайної ситуації немає – КМДА
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Директор департаменту муніципальної безпеки Києва Роман Ткачук спростував поширену в ЗМІ інформацію про те, що столиця нібито планує евакуювати населення, повідомляє КМДА. Напередодні в інтерв'ю The New York Times чиновник заявляв, що в Києві «готуються до евакуації трьох мільйонів людей у разі повного відключення електроенергії».

«Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення. У кожному районі давно існують евакуаційні комісії на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій – від повені до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. Для нас важливо уникати паніки і дезінформації, тому, вкотре прошу ЗМІ не маніпулювати інформацією», – підкреслив Ткачук.

За його словами, міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації, зокрема і в разі повної довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання. Зараз система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі і всі екстрені служби готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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