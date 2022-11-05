Російських "мобиків" кидають на фронт майже без підготовки: "проводять навчання у білорусі через..."

Російських "мобіків" кидають на фронт майже без підготовки, такі війська не зможуть додати наступального потенціалу.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

У зведенні повідомляється, що збройні сили Росії вже перевантажені, забезпечуючи підготовку приблизно 300 тисяч військових, необхідних для їхньої "часткової мобілізації", яка була оголошена путіним 21 вересня.

У Міністерстві повідомляють, що проблеми посилюватимуться через осінній щорічний призив з 1 листопада, який залучить ще близько 120 тисяч осіб.

За даними британської розвідки, призовники мають мінімальну підготовку або взагалі її не проходять.

Досвідчених офіцерів та інструкторів відправили на війну в Україну та деякі з них уже вбито.

Також повідомляється, що російські військові проводять навчання в Білорусі через брак особового складу, боєприпасів та обладнання у Росії.

"Розгортання військ із невеликою підготовкою або без неї не дає додаткових наступальних бойових можливостей", - йдеться у зведенні Міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти скаржаться на постійні обстріли, велику кількість поранених і на те, що армія Росії не готова воювати взимку.

У перехопленій розмові російський окупант, що знаходиться в Луганській області, розповів про безперспективність подальших військових дій армії Росії.

путінський загарбник зазначив, що ЗСУ постійно обстрілюють їхні позиції артилерією. Також українські військові застосовують дрони для розвідки та атак.

"Бачиш дрон летить. Х**к яєчко скидають на тебе. Бум! Чотири людини 300-ті", - заявив окупант.

Також він розповів, що українські війська мають краще обладнання та забезпечення, а російська армія не готова до зими.

"Я тобі більше скажу. У них набагато краще, ніж у нас. Вони 8 років окопувалися тут, а їм пох * на цю зиму! У них тепляки (тепловізори - ред.), нічники. А у нас них * я ", - бідкається окупант.

Також військові Росії скаржаться, що російська артилерія погано працює, тому часто б'є по окупантах.