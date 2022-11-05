Масштабна пожежа охопила нічний клуб у росії, багато жертв: подробиці та кадри НП

Масштабна пожежа охопила нічний клуб у росії, багато жертв: подробиці та кадри НП

У ніч на суботу, 5 листопада, у російській Костромі сталася смертельна пожежа у нічному клубі.

Під час пожежі у будівлі нічного клубу «Полігон» обвалився дах і люди не встигли вибратися з вогню. Щонайменше 8 людей загинули, також є постраждалі, госпіталізовані з отруєнням чадним газом.

«О 02.37 надійшло повідомлення про загоряння у кафе „Полігон“ на вулиці Нікітській у місті Кострома. На даний момент площа займання становить 3500 квадратних метрів. З будівлі евакуйовано 250 осіб», - йдеться у повідомленні МНС росії.

Пізніше загоряння вдалося локалізувати. У гасінні пожежі були задіяні 221 особа особового складу, 38 одиниць техніки та два пожежні потяги.

Раніше повідомлялося, що у російській Пермі на заводі, що виробляє заряди реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" та комплексів ППО, сталася пожежа з вибухом.

Тоді було підтверджено, що загинули щонайменше двоє людей і один працівник отримав поранення, ще четверо росіян опинилися під завалами.


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Викритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпекиВикритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпеки
"Вирішити українське питання": журналісти розкрили імена тих, хто переконав Путіна розпочати війну"Вирішити українське питання": журналісти розкрили імена тих, хто переконав Путіна розпочати війну
Блок рекламы


Похожие новости
У Росії партизани підпалили потяги з пальним для військових: фото і відеоУ Росії партизани підпалили потяги з пальним для військових: фото і відео
Тисячі солдатів НАТО та військова техніка прибули до кордонів Росії та Білорусі: з'явилися подробиціТисячі солдатів НАТО та військова техніка прибули до кордонів Росії та Білорусі: з'явилися подробиці
Іран вперше визнав, що постачав безпілотники РосіїІран вперше визнав, що постачав безпілотники Росії
Зеки замість цивільних: в Росії продовжиться мобілізація попри заяву Путіна – ISWЗеки замість цивільних: в Росії продовжиться мобілізація попри заяву Путіна – ISW
Застосування ядерної зброї буде катастрофою для Путіна та Росії – БлінкенЗастосування ядерної зброї буде катастрофою для Путіна та Росії – Блінкен
Салліван назвав поступки, на які Росії доведеться піти для переговорів про мир із УкраїноюСалліван назвав поступки, на які Росії доведеться піти для переговорів про мир із Україною
Депутат вирішив втекти з України під виглядом "волонтера": подробиці схемиДепутат вирішив втекти з України під виглядом "волонтера": подробиці схеми
FT: Шольц запевняє, що Сі Цзіньпін назвав ядерні погрози Росії «безвідповідальними»FT: Шольц запевняє, що Сі Цзіньпін назвав ядерні погрози Росії «безвідповідальними»
Боррель закликав Іран припинити поставки зброї до РосіїБоррель закликав Іран припинити поставки зброї до Росії
Двоє військових Росії ґвалтували вагітну жінку: фото та деталіДвоє військових Росії ґвалтували вагітну жінку: фото та деталі
Последние новости
Подгружаем последние новости