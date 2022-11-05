Зеленський і Кулеба подякували США за новий пакет військової допомоги

Нова зброя допоможе звільняти українську землю.

Зеленський і Кулеба подякували США за новий пакет військової допомоги
© Міністерство оборони України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і подякував йому за надання нового пакету військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.

“Дякую POTUS за черговий пакет військової допомоги на $400 млн. За бронетехніку, яка допоможе нам звільняти українську землю. Цінуємо цю незмінну підтримку”, - наголосив президент.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Сполученим Штатам, Нідерландам та Чехії за прийняте рішення передати для потреб Збройних сил України 90 танків Т-72. Про це головний дипломат країни написав на своїй сторінці в Twitter.

“Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною”, - підкреслив Кулеба.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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