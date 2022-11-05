Зеленський і Кулеба подякували США за новий пакет військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і подякував йому за надання нового пакету військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter .

“Дякую POTUS за черговий пакет військової допомоги на $400 млн. За бронетехніку, яка допоможе нам звільняти українську землю. Цінуємо цю незмінну підтримку”, - наголосив президент.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Сполученим Штатам, Нідерландам та Чехії за прийняте рішення передати для потреб Збройних сил України 90 танків Т-72. Про це головний дипломат країни написав на своїй сторінці в Twitter .