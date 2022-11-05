Зеленський і Кулеба подякували США за новий пакет військової допомоги
Нова зброя допоможе звільняти українську землю.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і подякував йому за надання нового пакету військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Про це глава держави
“Дякую POTUS за черговий пакет військової допомоги на $400 млн. За бронетехніку, яка допоможе нам звільняти українську землю. Цінуємо цю незмінну підтримку”, - наголосив президент.
Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Сполученим Штатам, Нідерландам та Чехії за прийняте рішення передати для потреб Збройних сил України 90 танків Т-72. Про це головний дипломат країни
“Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною”, - підкреслив Кулеба.