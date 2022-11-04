Atlantic Council: Росія сподівається, що зимовий потік біженців з України створить розкол в Європі
Ознаки втоми від біженців вже почали проявлятися, і Москва може спробувати перетворити їх на свою політичну зброю, інформує
Впродовж останніх тижнів Росія запустила кампанію зі знищення української цивільної інфраструктури за допомогою повітряних ударів. Москва намагається позбавити українців опалення, електроенергії і води перед початком зими.
Кремль хоче спровокувати гуманітарну кризу. Він, схоже, переконаний, що нова хвиля українських біженців спровокує соціальну напругу в ЄС і підірве європейську підтримку України. Про це в своїй статті пише експерт
З 24 лютого понад 7,7 мільйонів українців переїхали в більш безпечні країни по всій Європі. Це найбільша європейська криза біженців з часів Другої світової війни. Українців здебільшого добре прийняли європейські уряди, працівники гуманітарних служб і громадяни. Однак, кількість втікачів від війни постійно зростала, а ресурси і можливості неминуче виснажилися. Підтримка українських біженців сильно позначилася на бюджетах, ресурсах і інфраструктурі по всій Європі.