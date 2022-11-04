Atlantic Council: Росія сподівається, що зимовий потік біженців з України створить розкол в Європі

Ознаки втоми від біженців вже почали проявлятися, і Москва може спробувати перетворити їх на свою політичну зброю, інформує ZN.ua.

Atlantic Council: Росія сподівається, що зимовий потік біженців з України створить розкол в Європі
© Ковальчук Віктор / УНІАН

Впродовж останніх тижнів Росія запустила кампанію зі знищення української цивільної інфраструктури за допомогою повітряних ударів. Москва намагається позбавити українців опалення, електроенергії і води перед початком зими.

Кремль хоче спровокувати гуманітарну кризу. Він, схоже, переконаний, що нова хвиля українських біженців спровокує соціальну напругу в ЄС і підірве європейську підтримку України. Про це в своїй статті пише експерт Atlantic Council Крістен Тейлор. Європа повинна бути готовою протистояти російським спробам перетворити втому від біженців у зброю.

З 24 лютого понад 7,7 мільйонів українців переїхали в більш безпечні країни по всій Європі. Це найбільша європейська криза біженців з часів Другої світової війни. Українців здебільшого добре прийняли європейські уряди, працівники гуманітарних служб і громадяни. Однак, кількість втікачів від війни постійно зростала, а ресурси і можливості неминуче виснажилися. Підтримка українських біженців сильно позначилася на бюджетах, ресурсах і інфраструктурі по всій Європі.


Лесь Димань, ZN.ua





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