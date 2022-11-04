"Прямо зараз моя країна знищує Україну": Земфіра виступила зі сміливою промовою, відео

Російська співачка Земфіра зіграла концерт у лондонському Альберт-холі та під час виступу вимовила антивоєнну промову.

Так, виконавиця сказала, що розуміє, що в Україні вона більше ніколи не виступить, пише Politeka.net.

"Але я дуже добре пам'ятаю ці концерти. Харків, Дніпро, Київ, Донецьк, моя улюблена Одеса. Я чудово це пам'ятаю. І, звичайно, цього у мене ніхто не забере, це назавжди зі мною. Назавжди. Але разом із тим мені дуже шкода Росію. Я дуже люблю мою Росію. Я неодноразово проїхала її вздовж і впоперек. Я бачила світлі обличчя на своїх концертах. І це теж завжди буде зі мною", - сказала Земфіра.

Розв'язану росією війну проти України Земфіра назвала позбавленою сенсу та жорстокою.

"Прямо зараз моя країна знищує Україну і саму себе. Дуже хочеться миру, ні війні", - сказала Земфіра.

«Сьогодні 228 день війни, 228 день пекла, який став реальністю, Я не люблю і не вмію говорити зі сцени, але я щодня молюся, щоб моя країна припинила цю війну», - сказала співачка під час концерту в кіпрському місті Лімасол і виконала пісню «Не стріляйте».