Кабмін постановою скасував конкурсний відбір голови "Нафтогазу"

Кабмін вніс зміни до постанови від 2008 року "Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки". Про це йдеться у постанові від 3 листопада 2022 р. № 1234.

У документі зазначено, що з постанови виключена норма про конкурсний відбір голови правління НАК "Нафтогаз України".

Також Кабмін окремим рішенням, що датується 3 листопада, затвердив статут НАК у новій редакції. Як і раніше, до виключеної компетенції наглядової ради належить "прийняття рішення про обрання та припинення повноважень голови та інших членів правління".

Нагадаємо, Кабмін вчора, 3 листопада, призначив новим головою НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, який до цього був міністром розвитку громад та територій.

Як попереджав заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, законне призначення Чернишова на цю посаду можливе лише у разі внесення змін до статуту компанії.

Закон про запобігання корупції забороняє особам, які припинили діяльність виконання функцій держави протягом року укладати трудові договори з юридичними особами приватного права. За нинішньої ситуації призначення будь-якого члена Кабміну на будь-яку посаду у компанії буде незаконним.

«Наше застереження лежить виключно у юридичній, а не політичній площині. Воно не стосується персонально пана Чернишова, і спрямоване лише на те, щоб політичне рішення реалізовувалось виключно в законний спосіб», — пояснює Вишневський.