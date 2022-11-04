Біля Запоріжжя російські снаряди пошкодили газову трубу

Вночі область знову обстріляли із С-300.

Внаслідок ракетного удару по Запорізькому району однойменної області в ніч на п’ятницю, 4 листопада, було пошкоджено газову трубу, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Так, вночі окупанти знову нанесли удари ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району.

«В результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, яка ліквідована нашими рятувальниками», - зазначив Старух.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Викритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпекиВикритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпеки
Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді ЛьвоваЗеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді Львова
Блок рекламы


Похожие новости
У Мелітополі ЗСУ знищили ударом до десяти одиниць техніки РФ і пошкодили ще близько 80 – ГенштабУ Мелітополі ЗСУ знищили ударом до десяти одиниць техніки РФ і пошкодили ще близько 80 – Генштаб
В російській армії тилові підрозділи погрожують розстрілом солдатам, які відступають — британська розвідкаВ російській армії тилові підрозділи погрожують розстрілом солдатам, які відступають — британська розвідка
Російські пропагандисти пояснюють невдачі на фронті «поганою погодою»Російські пропагандисти пояснюють невдачі на фронті «поганою погодою»
Своїми діями на окупованій ЗАЕС російські війська вбивають тварин – ЕнергоатомСвоїми діями на окупованій ЗАЕС російські війська вбивають тварин – Енергоатом
Іспанія передає Україні чотири системи ППО Hawk, ЗРК Aspide, гармати та снарядиІспанія передає Україні чотири системи ППО Hawk, ЗРК Aspide, гармати та снаряди
Росія злякалася турецького флоту та капітулювала у зерновій війні з Україною - російські ЗМІРосія злякалася турецького флоту та капітулювала у зерновій війні з Україною - російські ЗМІ
Генерал Забродський: Росія може організувати наступ зі сторони Сум та Запоріжжя, аби оточити ЗСУ на сходіГенерал Забродський: Росія може організувати наступ зі сторони Сум та Запоріжжя, аби оточити ЗСУ на сході
Російські диверсанти регулярно намагаються прорватися через кордон у Харківській областіРосійські диверсанти регулярно намагаються прорватися через кордон у Харківській області
Українські зенітники за три хвилини приземлили ще два російські гелікоптериУкраїнські зенітники за три хвилини приземлили ще два російські гелікоптери
Депутат путінської партії напився і опинився в комі: упав біля будівлі ДерждумиДепутат путінської партії напився і опинився в комі: упав біля будівлі Держдуми
Последние новости
Подгружаем последние новости