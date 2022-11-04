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2022-11-04
Біля Запоріжжя російські снаряди пошкодили газову трубу
Вночі область знову обстріляли із С-300.
Внаслідок ракетного удару по Запорізькому району однойменної області в ніч на п’ятницю, 4 листопада, було пошкоджено газову трубу,
Так, вночі окупанти знову нанесли удари ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району.
«В результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, яка ліквідована нашими рятувальниками», - зазначив Старух.
За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає.
Ірина Знась, ZN.ua