Біля Запоріжжя російські снаряди пошкодили газову трубу

Внаслідок ракетного удару по Запорізькому району однойменної області в ніч на п’ятницю, 4 листопада, було пошкоджено газову трубу, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Так, вночі окупанти знову нанесли удари ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району.

«В результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, яка ліквідована нашими рятувальниками», - зазначив Старух.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає.