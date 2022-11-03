"Могілізація з креативом": у Москві відбулася виставка похоронного сервісу, фото

На початку листопада в російській столиці проходила виставка ритуальних послуг "Некрополь-2022". Відвідувачі такого дивного заходу ознайомились із останніми досягненнями в оформленні похоронних церемоній. Цілком актуально, враховуючи "успіхи" "мобіків" в Україні.

Про виставку повідомили на російському ресурсі "Некрополь-World Russia 2022", інформує Апостроф .

На московській виставці було багато дивного. Там показали нові моделі трун, надгробків, хрестів та інших похоронних аксесуарів. Людям запропонували брати участь у мистецьких та музичних конкурсах та зробити фото з людиною у труні.

Організатори виставки заявили про те, що смерть має бути такою ж прекрасною, як і народження людини.

Там також провели шоу-показ траурної моди та творчих костюмів авторського проекту "Преображення", а також - танцювали з дресованими зміями.