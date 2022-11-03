Швеція навряд чи отримає ратифікацію на вступ до НАТО від Туреччини до кінця року – Bloomberg

Водночас Туреччина задоволена співпрацею з боку Фінляндії, інформує ZN.ua.

Швеція навряд чи отримає ратифікацію на вступ до НАТО від Туреччини до кінця року – Bloomberg
© Pixabay

Туреччина навряд чи підпише заявку Швеції на членство в НАТО цього року. Скоріше за все, до турецьких виборів цього теж не відбудеться. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, Анкара наполягає на твердих кроках, особливо з боку Швеції. Також, найближчими днями, до Туреччини має прибути генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг для проведення зустрічей.

Джерела видання зазначають, що Швеція не робить достатньо, щоб задовольнити вимоги Туреччини, а порядок денний турецького парламенту заповнений до кінця року. Але разом з тим, Туреччина позитивно відгукується про співпрацю з Фінляндією, яка разом з Швецією подавала заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу, але Анкара планує ратифікувати обидві заявки одночасно.

Чиновники підкреслили, що уряд Туреччини не планує домагатися ратифікації парламентом членства Швеції, якщо вона не виконає чинні вимоги щодо припинення діяльності курдських сепаратистів, екстрадиції підозрюваних і повного скасування обмежень на продаж зброї Анкарі.

Наступні вибори до турецького парламенту заплановані на червень, але не виключено, що вони відбудуться раніше.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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