Росія вже перетворилася на failed state — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що влада у Росії переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, що вже призвело до перетворення країни на failed state. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

"Кремль в стадії втрати контролю. Влада на РФ стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам, пояснює Данілов. - РФ перетворилась на типову failed state. Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація".