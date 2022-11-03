Росія вже перетворилася на failed state — Данілов

Так називають держави, які не можуть підтримувати своє існування як життєздатна політична та економічна одиниця, стають некерованими й недостатньо легітимними в очах міжнародного співтовариства, інформує ZN.ua.

Росія вже перетворилася на failed state — Данілов
© Колаж ZN.UA

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що влада у Росії переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, що вже призвело до перетворення країни на failed state. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

"Кремль в стадії втрати контролю. Влада на РФ стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам, пояснює Данілов. - РФ перетворилась на типову failed state. Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація".

кремль в стадії втрати контролю. Влада на рф стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам. рф перетворилась на типову failed state. Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація.

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 3, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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