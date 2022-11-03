Росіяни скаржаться, що виживають без газу, поки у Кремлі лякають холодом Європу: "У нас цього немає"

Росіяни скаржаться, що виживають без газу, поки у Кремлі лякають холодом Європу: "У нас цього немає"

Росіяни поскаржилися, що виживають, бо прості мешканці не мають "ні газу, ні вугілля".

Відео опублікував у Телеграм радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Весело живемо. Куди ще далі? Ну як, вода - колодязь. Газу немає, вугілля немає. Вугілля є, але ціна шалена", - скаржиться росіянин, додавши, що про простих людей у ??Росії згадують тільки напередодні виборів.

Ще одна росіянка додала, що росіяни не мають нормальних умов для життя.

"І працюємо, і податки платимо, і все, і має бути… ну як – у нас це є, але чомусь у наших мешканців цього немає", – додала жінка.

Інша росіянка заявила, що їй не шкода європейців, бо у Росії деякі люди живуть без газу. Жінка після скарг додала, що від простих людей у ??країні-агресорі нічого не залежить, і вони не зможуть нічого змінити.

Раніше Польська Державна лісова охорона взяла в оренду центр, де раніше було посольство Росії.

Так, у квітні через несплату оренди було розірвано договір із посольством Росії щодо оренди будівлі.

Росіяни залишили приміщення у жахливому стані, у будівлі вибиті вікна, підлога виявилася гнилою, обвалився дах, розбитою стала техніка та меблі.

Будівля виявилася у жахливому стані наскільки, що тепер доведеться будувати нову.


Юлия Александрова, politeka.net





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