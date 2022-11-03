Погіршення ситуації з безпекою в Європі: США схвалили потенційний продаж Фінляндії зброї на $535 мільйонів

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Погіршення ситуації з безпекою в Європі: США схвалили потенційний продаж Фінляндії зброї на $535 мільйонів
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Адміністрація Джо Байдена схвалила потенційний продаж Фінляндії керованих реактивних систем залпового вогню на суму приблизно 535 мільйонів доларів США, передає CNN з посиланням на заяву Держдепартаменту в середу.


Оксана Коваль, ZN.ua





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