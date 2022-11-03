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2022-11-03
Погіршення ситуації з безпекою в Європі: США схвалили потенційний продаж Фінляндії зброї на $535 мільйонів
Це відбулось на тлі очікування Фінляндією схвалення Туреччини та Угорщини на вступ до НАТО
США пояснюють допомогу Фінляндії напруженою ситуацією з безпекою в Європі через війну РФ проти України
Адміністрація Джо Байдена схвалила потенційний продаж Фінляндії керованих реактивних систем залпового вогню на суму приблизно 535 мільйонів доларів США, передає
Оксана Коваль, ZN.ua