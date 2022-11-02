Білорусь "дала притулок" винищувачам РФ - можуть нести на собі "Кинджали": фото з супутника

Російські окупанти продовжують використовувати територію Білорусі як ресурс для атак по Україні - нещодавно на аеродромі в Мачулищах під Мінськом з'явилися військові літаки Міг-31К Повітряно-космічних сил РФ, інформує Апостроф.

Про це повідомило норвезьке видання Faktisk.

Було опубліковано фото аеродрому - вони були зроблені 18 та 31 жовтня компанією Planet Labs. Ці літаки можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", а також здатні запускати їх на відстані в 2 000 км: мова йде про винищувачів з реєстраційними номерами: RF-92462, RF-92339 і RF-92333.

Крім того, знімки опублікував Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Крім цього, на знімках помітити кілька ракетних контейнерів: за даними британської розвідки, у них можуть зберігатися ракети "Кинджал". Повідомляється, що ці ракети могли бути доставлені на аеродром ще 16 жовтня, коли з РФ прилітали три військово-транспортні літаки Іл-76 ВКС РФ (реєстраційні номери: RF-86902, RF-76722, RF-76724).


Євген Устименко, Апостроф





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