Білорусь "дала притулок" винищувачам РФ - можуть нести на собі "Кинджали": фото з супутника

Російські окупанти продовжують використовувати територію Білорусі як ресурс для атак по Україні - нещодавно на аеродромі в Мачулищах під Мінськом з'явилися військові літаки Міг-31К Повітряно-космічних сил РФ , інформує Апостроф .

Про це повідомило норвезьке видання Faktisk.

Було опубліковано фото аеродрому - вони були зроблені 18 та 31 жовтня компанією Planet Labs. Ці літаки можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", а також здатні запускати їх на відстані в 2 000 км: мова йде про винищувачів з реєстраційними номерами: RF-92462, RF-92339 і RF-92333.

Крім того, знімки опублікував Telegram-канал "Беларускі Гаюн".