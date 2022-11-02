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2022-11-02
Україна повідомила Ірану про наслідки за поставку Росії ракет і додаткових дронів
У МЗС наголосили, що наша держава буде "абсолютно безжальною", відповідаючи на співучасть у війні проти неї, інформує
Фото ілюстративне© newinform.com
Україна проінформувала Іран, що ухвалення та втілення ним рішення про постачання РФ ракет і додаткових безпілотників матиме наслідки. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції, пише "Інтерфакс-Україна".
"Загроза є реальною, і ми проінформували дипломатичними каналами Іран про наслідки, які для нього настануть, якщо це рішення буде ухвалено та реалізовано. Ми були максимально предметні, тепер крок за іранською стороною", – заявив Кулеба.
Максим Царук, ZN.ua