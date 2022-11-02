Україна повідомила Ірану про наслідки за поставку Росії ракет і додаткових дронів

Україна проінформувала Іран, що ухвалення та втілення ним рішення про постачання РФ ракет і додаткових безпілотників матиме наслідки. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції, пише "Інтерфакс-Україна".

"Загроза є реальною, і ми проінформували дипломатичними каналами Іран про наслідки, які для нього настануть, якщо це рішення буде ухвалено та реалізовано. Ми були максимально предметні, тепер крок за іранською стороною", – заявив Кулеба.