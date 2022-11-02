"Слуги" зайнялися законодавчим спамом: фото- та відеозйомки людей в Україні хочуть заборонити

Фракція "Слуги народу" виступила ініціатором законопроєкту, відповідно до якого зйомки в публічних місцях будуть заборонені, якщо в кадр без згоди потрапляють люди. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який є одним з авторів законопроєкту 8153 «Про захист персональних даних».

Законопроєкт 8153, як зазначив спікер парламенту, треба прийняти для подальшої євроінтеграції України.

"У ЄС діє загальний регламент про захист даних 2016 року, з жорстким регулюванням цієї сфери. А в Україні він кореспондується з положеннями Цивільного кодексу про те, що особу можна знімати на фото чи відео тільки з її згоди. І така згода повинна отримуватися при зйомках заходів публічного характеру. Ми просто запроваджуємо європейський стандарт, в тому числі у сфері персональних даних», - підкреслив голова Верховної Ради.

Окремо Стефанчук виділив ту частину проекту, яка стосується роботи ЗМІ, хоча більша частина законопроєкту до засобів масової інформації відношення не має.

"Журналістам, фотокореспондентам чи відеооператорам для виконання вимоги про завчасне повідомлення про здійснення зйомки, треба буде дотримуватись стандартів роботи як складової захисту персональних даних особи. Тобто, якщо це не публічна особа, яка не має бажання з’явитись на телеекрані, то вона повинна мати можливість запобігти цьому", - розповів Руслан Стефанчук.

Водночас при вивченні законопроєкту, впадає в око, що він, по-перше, дублює вже наявне законодавство, по-друге, встановлює норми без указання механізму, яким чином їх можна застосувати тощо.

Так, з тексту проєкту витікає, що проведення зйомки у публічних місцях, де перебувають люди, може стати невирішуваною задачею. Адже треба буде повідомити всіх осіб, які можуть потрапити на відео чи фото, та повідомити у такий спосіб, що дає їм можливість заперечити проти цього. Причому, якщо людина помітить, що її знімають, але просто промовчить, це не вважатиеться згодою на зйомку.

У законопроєкті не уточнюється, яким чином це можна зробити в місцях, де теоретично можуть перебувати тисячі непублічних осіб, наприклад на вулиці.

Також, "Слуг" дуже хвилює, що людина може потрапити на відео засобів відеоспостереження. За їхнім задумом, контролюючий орган, який здійснює відеоспостереження, повинен буде на доступному для кожного місці державною мовою вивісити попередження про це. І, зокрема, контактні дані контролера та особи, яка здійснює відеоспостереження.

Депутати також вирішили заборонити зберігати матеріали відеоспостереження понад 6 місяців.

Відеоспостереження у жилих будинках та інших приміщеннях житлової забудови, крім того, що здійснюється в цілях розслідування злочину, хочуть дозволити, якщо дозвіл дадуть більш ніж половина власників такої будівлі.

Також, депутати хочуть заборонити здійснення відеоспостереження в приміщеннях, в яких людина може здійснити повне або часткове оголення частин тіла, а також в місцях, призначених для задоволення гігієнічних чи фізіологічних потреб.

Нагадаємо, більшість цих норм давно закріплені в законодавстві України.

Це, зокрема, регулюється:

Конституцією України

Цивільним кодексом України

Кримінальним кодексом України

Законом України "Про інформацію"

Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність"

Закон України "Про Національну поліцію" тощо.

Це, зокрема: