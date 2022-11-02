У Міненерго спрогнозували, як звільнення Вітренка з "Нафтогазу" вплине на роботу компанії

Звільнення Юрія Вітренка не вплине на газопостачання споживачів, а перед новим головою "Нафтогазу" стоятиме завдання вирішення питань управління облгазами. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє "Укрінформ" .

"Не потрібно прив'язувати питання забезпечення газом із конкретною людиною. Система працює. Був один менеджер, тепер стане інший менеджер. Це не вплине на забезпечення газом ні населення, ні промисловості", – сказав Галущенко.

Окрім стабільної роботи компанії, новий голова "Нафтогазу" має організувати ефективне управління облгазами, які увійшли до держкомпанії у травні.

"Є незмінне завдання – це стабільна робота. Але є нове коло завдань, якщо ми говоримо конкретно про "Нафтогаз". Це вирішити питання з облгазами, які сьогодні передані в управління. Тут є багато речей, які потрібно доробити", – додав Геращенко.

У переліку завдань також залишається підвищення видобутку газу та залучення коштів.