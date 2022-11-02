У Міненерго спрогнозували, як звільнення Вітренка з "Нафтогазу" вплине на роботу компанії

У міністерстві вважають, що газопостачання не постраждає, інформує ZN.ua.

У Міненерго спрогнозували, як звільнення Вітренка з
© Міністерство енергетики України (Міненерго)/Facebook

Звільнення Юрія Вітренка не вплине на газопостачання споживачів, а перед новим головою "Нафтогазу" стоятиме завдання вирішення питань управління облгазами. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє "Укрінформ".

"Не потрібно прив'язувати питання забезпечення газом із конкретною людиною. Система працює. Був один менеджер, тепер стане інший менеджер. Це не вплине на забезпечення газом ні населення, ні промисловості", – сказав Галущенко.

Окрім стабільної роботи компанії, новий голова "Нафтогазу" має організувати ефективне управління облгазами, які увійшли до держкомпанії у травні.

"Є незмінне завдання – це стабільна робота. Але є нове коло завдань, якщо ми говоримо конкретно про "Нафтогаз". Це вирішити питання з облгазами, які сьогодні передані в управління. Тут є багато речей, які потрібно доробити", – додав Геращенко.

У переліку завдань також залишається підвищення видобутку газу та залучення коштів.


Олена Середа, ZN.ua





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