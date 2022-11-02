Судна під турецьким прапором продовжать вивозити українське зерно
Росія найближчими днями має дати відповідь, чи продовжуватиме участь у зерновій ініціативі. Туреччина розраховує на позитивну відповідь, інформує
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що судна під турецьким прапором продовжать заходити до українських портів і вивозити зерно на експорт. Ті судна, які вже перебувають у зерновому коридорі, продовжать рух.
«Судна, які вийшли з українських портів і йдуть у морі, продовжать свій шлях. Проблеми із виходом суден під турецьким прапором немає. Вони виходитимуть і надалі».
Хулусі Акар також розповів, що 1 листопада провів телефонні переговори з міністром оборони РФ Сєргєєм Шойгу, а також міністрами оборони Олексієм Рєзніковим та закордонних справ України Дмитром Кулебою.
«Нагадав співрозмовнику про те, що відкату у цьому питанні (продовженні зернової угоди – ред.) бути не повинно. Продовжуємо консультації. За нашими оцінками, дію угоди продовжать», - додав Акар.
Відповідь Росії щодо майбутнього зернової ініціативи Туреччина чекає найближчими днями.