Судна під турецьким прапором продовжать вивозити українське зерно

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що судна під турецьким прапором продовжать заходити до українських портів і вивозити зерно на експорт. Ті судна, які вже перебувають у зерновому коридорі, продовжать рух.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, що буде із суднами, завантаженими вже після того, як РФ заявила про призупинення участі в зерновій ініціативі, Акар сказав:

«Судна, які вийшли з українських портів і йдуть у морі, продовжать свій шлях. Проблеми із виходом суден під турецьким прапором немає. Вони виходитимуть і надалі».

Хулусі Акар також розповів, що 1 листопада провів телефонні переговори з міністром оборони РФ Сєргєєм Шойгу, а також міністрами оборони Олексієм Рєзніковим та закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«Нагадав співрозмовнику про те, що відкату у цьому питанні (продовженні зернової угоди – ред.) бути не повинно. Продовжуємо консультації. За нашими оцінками, дію угоди продовжать», - додав Акар.

Відповідь Росії щодо майбутнього зернової ініціативи Туреччина чекає найближчими днями.