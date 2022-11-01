ЗСУ збили незвичайний гелікоптер ПВК "Вагнера": фото

Збройні Сили України збили російський вертоліт Мі-8 ПВК "Вагнер" під Бахмутом. Найімовірніше, літальний апарат раніше належав Білорусі, інформує Апостроф.

Про це повідомив український блогер і політичний оглядач Денис Казанський.

За його інформацією, офіцери, які були у вертольоті, теж знищені. На відео можна побачити, як після високоточного удару Мі-8 загорівся у польоті й впав на землю.

"Смішно, що відео знищення вертольота спочатку підхопили російські Z-канали, які стверджували, що український вертоліт і таким чином радісно танцювали на кістках своїх же військових", - зауважив Казанський.

Також він додав, що вертоліт був білоруським, оскільки на ньому можливо ідентифікувати бортові номери й прапор Білорусі, попри те, що їх зафарбували.

"Зважаючи на все, з технікою та авіацією у РФ зовсім погано, і в хід пішли вже підгони від Лукашенка", - резюмував блогер.


Ліза Бровко, Апостроф





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