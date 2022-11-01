У Волновасі "прилетіло" в базу окупантів: фото та подробиці

1 листопада в тимчасово окупованій Волновасі Донецької області зафіксовано влучання в ресторанно-готельний комплекс "Ахтамар", де перебували або кадирівці, або російська військова комендатура, інформує Апостроф.

Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Ахтамар" розташований на трасі Донецьк-Маріуполь, і він слугував, за однією інформацією, місцем базування кадирівців, а за іншими даними, там жила окупантська комендатура, проте одне іншому не заважає.

Також повідомляється, що внаслідок удару знищено до 10 одиниць військової техніки ворога. Над Волновахою після удару стояв високий стовп густого диму.


Ліза Бровко, Апостроф





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