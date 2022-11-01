У зриві зернової угоди винні "шестиметрові безпілотники з 500 тоннами вибухівки" — Путін

Президент РФ закликав ООН «провести роботу з Україною», інформує ZN.ua.

У зриві зернової угоди винні
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Президент Росії Владімір Путін заявив, що Росія призупиняє, але не припиняє свою участь в угоді про експорт українського зерна з чорноморських портів.

На прес-конференції за підсумками зустрічі з лідерами Вірменії та Азербайджану у Сочі він повторив озвучену його Міністерством оборони версію про те, що Україна нібито атакувала Севастопольську бухту з допомогою безпілотників, запущених з зафрахтованого для вивезення зерна цивільного судна.

Путін заявив, що це «створило загрози для цивільних суден, які вивозять українське зерно».

«Ми не говоримо про те, що ми зупиняємо свою участь в угоді, ні, ми говоримо, що припиняємо. Одним із організаторів цієї роботи був генсек ООН, і співробітники ООН приймають активну участь у цій роботі, але нехай тоді вони проведуть роботу з Україною», — сказав Путін, відповідаючи на питання журналіста.

Для підсилення враження, президент РФ розповів журналістам «шокуючі деталі» українського «теракту»:

«Це ж не жарти! Ці підводні апарати — завдовжки шість метрів. І вони несуть 500 тонн (! — ред.) вибухівки. Влучить — ані від зерна, ані від корабля нічого не залишиться», — заявив він.

Крім того, Путін знову звинуватив учасників зернової угоди у тому, що зиск від неї отримують Європейські країни, а не найбіднішні держави.

«Увесь процес вивезення зерна з території України був організований під приводом забезпечення інтересів найбідніших країн. І ми це робили саме в інтересах найбідніших країн», — сказав Путін.

Однак, за його словами, до цих країн доставляють максимум 3-4% від усього обсягу експорту, 34% лишається в Туреччині, 35% відправляються до країн Європи.

Насправді готуватися до виходу з угоди країна-агресорка почала ще у вересні, і з наближенням дати продовження угоди дедалі активніше шукала привід.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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