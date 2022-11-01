Британія попередила Путіна про наслідки застосування ядерної зброї
Це змінить природу конфлікту.
Британія в понеділок попередила президента Росії Владіміра Путіна про серйозні наслідки, якщо Москва застосує ядерну зброю в Україні, заявивши, що такий крок змінить природу конфлікту. Відповідну
«Жодна інша країна не говорить про використання ядерної зброї. Жодна країна не погрожує Росії чи президенту Путіну», — сказав Клеверлі під час виступу перед законодавцями.
За словами міністра, порушення чинної з1945 року норми, яка забороняє використання ядерної зброї і становить основу глобальної безпеки, стане для Росії контрпродуктивним.
«Путін повинен чітко розуміти, що для Великої Британії та наших союзників будь-яке використання ядерної зброї взагалі змінить природу конфлікту. Це матиме серйозні наслідки для Росії», — попередив міністр.
Він додав, що якщо Путін досягне успіху, кожен тиран-експансіоніст отримає натхнення і сміливість зробити подібне, відтак жодна країна не буде у безпеці.
«Ось чому ми стоїмо і будемо продовжувати стояти поруч з нашими українськими друзями, поки не настане день – а він неминуче настане – коли вони переможуть», — підкреслив Клеверлі.