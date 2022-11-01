Британія попередила Путіна про наслідки застосування ядерної зброї

Британія в понеділок попередила президента Росії Владіміра Путіна про серйозні наслідки, якщо Москва застосує ядерну зброю в Україні, заявивши, що такий крок змінить природу конфлікту. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

«Жодна інша країна не говорить про використання ядерної зброї. Жодна країна не погрожує Росії чи президенту Путіну», — сказав Клеверлі під час виступу перед законодавцями.

За словами міністра, порушення чинної з1945 року норми, яка забороняє використання ядерної зброї і становить основу глобальної безпеки, стане для Росії контрпродуктивним.

«Путін повинен чітко розуміти, що для Великої Британії та наших союзників будь-яке використання ядерної зброї взагалі змінить природу конфлікту. Це матиме серйозні наслідки для Росії», — попередив міністр.

Він додав, що якщо Путін досягне успіху, кожен тиран-експансіоніст отримає натхнення і сміливість зробити подібне, відтак жодна країна не буде у безпеці.

«Ось чому ми стоїмо і будемо продовжувати стояти поруч з нашими українськими друзями, поки не настане день – а він неминуче настане – коли вони переможуть», — підкреслив Клеверлі.