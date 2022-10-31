Депутат путінської партії напився і опинився в комі: упав біля будівлі Держдуми

У Москві депутат від партії Путіна "Єдина Росія", колишній чемпіон світу із шахів Анатолій Карпов, перебуваючи в нетверезому стані, впав біля приміщення Держдуми і тяжко травмувався. Зараз путінський депутат у комі.

Про це пишуть російські телеграм-канали та підтвердив помічник Карпова Альберт Степанян.

Повідомляється, що депутат від партії путіна був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він впав просто біля приміщення Держдуми.

Путінського п'яницю госпіталізували медики. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом лівої стегнової кістки.

Російський пропагандистський канал Міноборони рф "Звезда" спробував збрехати, що нібито на Карпова напали невідомі, але навіть помічник та донька депутата це спростували. Зараз Анатолій Карпов перебуває у відділенні нейрореанімації Інституту ім. Скліфосовського у стані штучної коми.