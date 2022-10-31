Росія може прокладати траєкторію ракет через Молдову, рятуючись від української ППО – депутат

Кишиніву не можна залишатися нейтральним, варто заявити про свою позицію щодо війни, наголошує пан Нантой, інформує ZN.ua.

Сьогоднішнє падіння уламків ракети у молдовському місті Надславча неподалік кордону з Україною стало психологічним шоком і має стати добрим уроком для молдовської влади і громадян, заявив депутат місцевого парламенту Оазу Нантой.

«Коли тижні зо два тому через територію Молдови пролетіли крилаті ракети в бік території України, стало цілком очевидно, що для російських генералів Республіка Молдова як суб’єкт міжнародного права не існує. Росія знає, що в Молдови немає системи ППО, що зі своїм суверенітетом вона є абсолютно беззахисною»,- наголошує парламентар в етері телемарафону.

Нантой припускає, що окупанти свідомо прокладають траєкторію крилатих ракет через повітряний простір Молдови, щоб оминати українську ППО.

«Сподіваюся, що цей інцидент стане уроком для тієї частини громадян Молдови, які ще не усвідомили сутність злочинної політики путінського режиму. У цій ситуації не можна залишатися нейтральними, треба зайняти чітку позицію засудити політику геноциду українського народу і руйнування Української держави», - вважає він.

Зайняти чітку позицію щодо російсько-української війни, на думку депутата, має як влада, так і кожен окремий громадянин.

Нантой зазначив, що у зв’язку із ранковим інцидентом у Молдові відчувають шок та нервозність, адже ця країна теж має окуповану Росією територію – Придністров’я. Росія веде проти Молдови гібридну війну, комбінуючи засоби енергетичного шантажу та фінансування проросійськи сил.

«Це вимагає від нас більшої консолідації і солідарності з Україною», - зауважив Нантой.

У відповідь на запитання про те, як на таку активність РФ реагує сусідня Румунія, яка є членом НАТО, депутат відповів, що бачить посилення співпраці Молдови із західними партнерами, проте самі заяви і декларації не зупинлять агресора.

«Путінський режим неможливо зупинити заявами, його зупинить тільки сила, що власне і демонструє українська армія. (…) Безпеку Молдови та всього світу забезпечить лише військово-політична поразка режиму», - зазначив парламентар.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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