Потоплення "зерновозу" під прапором ООН: які наслідки загрожують стерні-агросору у разі атаки

Якщо росія потопить бодай один корабель, який пливе під прапором ООН, наслідки будуть дле неї катастрофічні.

Про це заявив український дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"У разі потоплення ООНівсього корабля, ізоляція росії стане тотальною. Якщо російський чорноморський флот заблокує такий караван, або потопить якийсь корабель - значить, що рф оголошує війну всім. При тому оголошує не на словах, а справді.

Коли йдеться про війну проти України, то тут вважається, що конфлікт двосторонній. А коли йдеться про оголошення війни системі ООН , то далі рухатися вже нема куди", - відзначив Огризко.

Нагадаємо, 29 жовтня російська федерація заявила про припинення участі у «зерновій угоді», яка передбачала розблокування українських портів та вивезення продовольства. Привід — обстріл Чорноморського флоту.

30 жовтня 218 суден, які беруть участь в «зерновій ініціативі», були заблоковані, бо Спільний координаційний центр у Стамбулі не надав українській стороні дозволи на безпечні проходження коридором.



Міноборони Туреччини підтвердило проведення переговорів із росіянами щодо продовження дії «зернової угоди». При цьому натякнули на підстави для оптимізму, що переговори можуть досягти прогресу». Принагідно нагадали про «важливість уникнення різного роду провокацій, які негативно впливатимуть на продовження роботи механізму».