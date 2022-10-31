"Потрібно було домовитися": у Житомирі чиновниця виправдовувала агресію рф, що їй загрожує

"Потрібно було домовитися": у Житомирі чиновниця виправдовувала агресію рф, що їй загрожує

У Житомирі заступник директора ліцею виправдовувала агресію РФ проти України.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, заступник директора одного з житомирських ліцеїв у квітні 2022-го біля зруйнованого російською ракетою ліцею засуджувала українську владу.

Так, вона заявляла колегам, що у знищенні навчального закладу винна Україна.

"Вона засуджувала дії української влади, стверджуючи, що потрібно було домовитися з РФ і прийняти їхні умови", - йдеться у повідомленні.

Зрадниця просувала наратив, що збройної агресії з боку росіян немає, а Крим завжди належав РФ.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу підозрюваної та усунення з посади.

Раніше СБУ затримала в Миколаєві російську агентку, яка збирала розвідувальні дані про Сили оборони ЗСУ у прифронтових районах та передавала їх ворогові.

Зловмисниця збирала у південних прифронтових районах України дані про місця базування та переміщення Сил оборони ЗСУ, зокрема рух військової техніки, місця дислокації українських літаків.

Крім того, вона вказувала на координати стратегічно важливих об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергетичних, які агресори використовували для наведення своїх ракет та дронів.

Співробітники СБУ заздалегідь спрацювали та затримали агента у момент передачі розвідувальної інформації. Таким чином вони запобігли повітряним атакам ворога в південних районах.

Затримана повідомила про підозру за скоєний нею злочин. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


Юлия Александрова, politeka.net





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