Китай готується до втечі робітників із заводу iPhone в Чженьчжоу

Міста в центральному Китаї спішно розробляють плани щодо ізоляції робітників-вахтовиків, які біжать у свої рідні міста з найбільшого в країні заводу з виробництва iPhone, на тлі побоювань, що вони будуть розповсюджувати коронавірус, залишивши завод у місті Чженчжоу, де зареєстрований спалах ковіда. Про це пише Guardian.

На відео, розміщеному в китайських соціальних мережах, показано, як люди, які, ймовірно, є працівниками заводу Foxconn, перелазять через паркани і несуть свої речі по дорозі. Раніше повідомлялося, що ряд робітників був поміщений на карантин.

На підприємстві Foxconn, постачальнику Apple , штаб-квартира якого знаходиться на Тайвані, у Чженчжоу працює близько 200 000 осіб. Компанія не розкриває ні кількість заражених працівників, ні кількість звільнених, але в неділю заявила, що не перешкоджатиме їхньому від'їзду.

У Чженчжоу, столиці провінції Хенань, за сім днів по 29 жовтня було зареєстровано 167 випадків захворювання на ковід, порівняно з 97 випадками за попередній семиденний період.

Пізніше в суботу прилеглі міста, включаючи Ючжоу, Чанге і Ціньян, закликали працівників Foxconn з'явитися до місцевої влади, перш ніж вирушати додому.

Працівники, що поверталися, мали добиратися "від пункту до пункту" на спеціальних автомобілях і після прибуття пройти карантин, повідомила влада в повідомленнях, розміщених у соціальних мережах і адресованих працівникам Foxconn в Чженчжоу.

"Деякі люди йшли серед пшеничних полів зі своїм багажем та ковдрами", - написав один із користувачів WeChat.

Добровольці з довколишніх сіл роздавали їжу та напої для працівників Foxconn. Один із таких добровольців, який попросив називати його лише Чжан з міркувань конфіденційності, був призначений відповідальним за роздачу продуктів, які приготувало його село у повіті Сіньян.

Відповідно до надтвердої китайської політики "нульового ковіда", містам було наказано вживати оперативних заходів для придушення будь-яких спалахів захворювання, причому можливі заходи можуть включати повномасштабну ізоляцію.

19 жовтня компанія Foxconn заборонила всі обіди в їдальнях та зобов'язала працівників харчуватися в гуртожитках.

"Уряд погодився відновити харчування у їдальнях, щоб підвищити зручність та задоволеність життя працівників", - заявила компанія Foxconn у неділю. - У той же час, для деяких співробітників, які хочуть повернутися додому, [завод] співпрацює з урядом, щоб організувати персонал та транспортні засоби для надання послуг із упорядкованого повернення співробітників."

Порушення, спричинені китайською політикою "нульовий ковід" у торгівлі та промисловості, посилилися останніми тижнями у зв'язку зі збільшенням кількості випадків.